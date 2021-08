Feyenoord haalt voormalig ploeggenoot Pedersen binnen

Feyenoord heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar Molde wenste op de clubwebsite de verdedigende middenvelder alvast veel succes in Rotterdam. ,,We willen Fredrik Aursnes bedanken voor 5,5 fantastische jaren bij de club. Hij heeft zich ontwikkeld tot een fantastische voetballer. Fredrik was een belangrijke speler voor het team en heeft deze stap verdiend na geweldige wedstrijden in de Eliteserien en in Europa’’, aldus Molde-directeur Ole Erik Stavrum.