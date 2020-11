Feyenoord heeft Berghuis en Bijlow terug tegen CSKA Moskou

Tegen de Russen moet Feyenoord de hoop op overwintering levend zien te houden. Een overwinning lijkt dan noodzakelijk, maar inmiddels is bekend dat één van de andere clubs in de poule, het Oostenrijkse Wolfsberger AC, liefst acht spelers moet missen tegen Dinamo Zagreb. De lijstaanvoerder zal dus ongetwijfeld onderuit gaan morgen tegen de Kroaten. ,,Het zit heel dicht bij elkaar in deze poule’', zegt Advocaat, die in elk geval niet opnieuw moet verliezen.

Geen corona

,,Een resultaat halen en achteraf kun je pas zeggen wat er goed genoeg is geweest. Al is winst uiteraard altijd het allerbeste uiteraard’', zegt de trainer. Feyenoord heeft wederom geen coronabesmettingen. ,,Maar Nieuwkoop is dit keer geblesseerd. De spelers wisselen elkaar een beetje af. Dan is die weer een weekje eruit, dan die weer. En tel daar de langdurig geblesseerden bij op en je ziet dat het steeds weer puzzelen is. Zo is Conteh ook weer geblesseerd. Als ook wij straks een keer veel spelers door besmettingen moeten missen, wat dan? Dat zou heel vervelend zijn, maar het kan. En ze zeggen niet heel snel dat je niet hoeft te spelen. We doen er alles aan om op de coronaregels te letten. Onder leiding van clubarts Casper van Eijck en virologe Annemiek van Eijk. Maar het is ook een beetje een kwestie van geluk hebben, vrees ik.’’

Volledig scherm Ex-Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke (l) namens CSKA in actie tegen Dinamo Zagreb. © EPA

Nieuwkoop kan worden vervangen door Lutsharel Geertruida. Advocaat verwacht veel van de tegenstander uit Rusland, het land waar hij furore maakte als trainer van Zenit St. Petersburg en waar hij bondscoach was. ,,Ze staan niet voor niets bovenaan in de eigen competitie, een competitie die sterke is dan de eredivisie. Ze haalden Ejuke op bij Heerenveen voor 12 miljoen en die stond bij ons op de lijst. En heel hoog. Maar als die clubs zich in de strijd voor een speler mengen, is het voor ons over.’'

Vente bij selectie

Dylan Vente is toegevoegd aan de selectie. Dat betekent naast Naoufal Bannis een tweede echte spits in de gelederen. Al zullen beide spelers nog niet starten. ,,Bannis is daar nog niet aan toe, denk ik’', zegt Advocaat. ,,We zijn blij met zijn goal tegen Emmen. Hij traint goed, veel beter dan vorig seizoen. Maar we moeten realistisch blijven. Hij zit wel bij de selectie.’’