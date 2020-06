Feyenoord heeft Mark Diemers bijna binnen

Rashford stuurt open brief aan Brits parlement: ‘Geen enkel kind mag hongerig naar bed’

8:51 Marcus Rashford heeft in een open brief een oproep gedaan aan de politici in zijn land. De 22-jarige aanvaller van Manchester United wil dat ook tijdens de zomervakantie etensbonnen worden geschonken aan kinderen van families met lage inkomens. Het vouchersysteem werd in maart geïntroduceerd toen de scholen dichtgingen vanwege de coronacrisis, maar stopt binnenkort.