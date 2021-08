Feyenoord hoeft Bijlow na rode kaart niet lang te missen

Bijlow werd in het heenduel met IF Elfsborg (in de play-offs van de Conference League, 5-0 winst) in de slotfase met rood van het veld gestuurd, na een lichte overtreding op een doorgebroken speler. De rode prent was wellicht wat zwaar gestraft, maar levert Bijlow dus wel een schorsing op. De goalie hoeft echter alleen maar de return te missen.

En dat is positief, want dan is Bijlow weer inzetbaar in de groepsfase van het toernooi. Dat Feyenoord die groepsfase haalt, is na de eclatante zege van donderdag een formaliteit. In Zweden zal tweede doelman Ofir Marciano het doel waarschijnlijk verdedigen.