Feyenoord krijgt niet meer tickets van Manchester City

Het beschikbare pakket van 2700 tickets is al een tijdje uitverkocht. De 2700 supporters van Feyenoord die een voucher hebben gekocht, moeten dit bewijs in Engeland omwisselen.



Feyenoord is na vier nederlagen op rij uitgeschakeld voor een plaats in de achtste finales van de Champions League. De Rotterdamse club kan na de winterstop nog wel als nummer drie doorgaan in de Europa League. De achterstand op Napoli bedraagt drie punten. Manchester City is dankzij vier overwinningen op rij al zeker van deelname aan de knock-outfase.