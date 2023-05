Feyenoord krijgt ook forse boete van UEFA na sfeervolle avond tegen AS Roma

De supporters van Feyenoord kregen veel lovende reacties na de sfeervolle avond tegen AS Roma op donderdag 13 april (1-0 winst), maar de Rotterdamse club heeft desondanks opnieuw een forse boete van de UEFA gekregen. De aanstaande kampioen moet in totaal 39.625 euro overmaken naar de Europese voetbalbond.

De UEFA straft Feyenoord voor verschillende incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. Feyenoord moet 30.000 euro betalen omdat tijdens de wedstrijd niet iedereen op zijn stoeltje zat waardoor trappen op de tribunes waren geblokkeerd. Ook werd vuurwerk afgestoken (5500 euro) en belandden er voorwerpen op het veld (4125 euro). Wat er precies op het veld is beland is niet duidelijk. De wedstrijd tegen AS Roma was immers een week na de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax en rond het hele veld waren netten.

Feyenoord werd op 13 april door AS Roma uitgeschakeld in de kwartfinales. Een week na de 1-0 in Rotterdam ging Feyenoord in Stadio Olimpico na verlenging met 4-1 onderuit. Fans van de club uit Rotterdam waren niet welkom bij de return in de hoofdstad van Italië. Feyenoord kreeg vorig seizoen, toen de finale van de Conference League werd bereikt, veel boetes van de UEFA voor incidenten met supporters rond Europese wedstrijden. Dat bedrag liep toen op tot ruim 500.000 euro.

Feyenoord kon na de thuiswedstrijd tegen AS Roma op donderdag 13 april juist rekenen op veel lovende reacties. Zo was onder meer clubicoon Willem van Hanegem lyrisch over de actie met alle opblaasbare voorwerpen die rondgingen op de tribunes.

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

