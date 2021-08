Feyenoord laat Leroy Fer transfervrij naar Turkije gaan

Fer begon het seizoen nog als aanvoerder van Feyenoord, maar de afgelopen wedstrijden droeg Jens Toornstra de band al omdat Fer op de bank zat. De ervaren middenvelder moest zich tevreden stellen met een bijrol, zeker na de komst van de Noorse middenvelder Fredrik Aursnes. Het contract van Fer in de Kuip liep aan het einde van dit seizoen af, maar Feyenoord heeft ervoor gekozen de elfvoudig international transfervrij te laten gaan. Nicolai Jørgensen mocht eerder deze zomer ook al transfervrij weg bij Feyenoord, waar hij ook nog een jaar contract had. De Deense spits speelt nu voor Kasimpasa.

Lees ook Feyenoord en Geertruida alsnog akkoord: verdediger verlengt contract

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Fer is al de veertiende speler die Feyenoord deze zomer laat gaan. Alleen voor voormalig aanvoerder Steven Berghuis (voor 6 miljoen euro naar Ajax) ontving de Rotterdamse club een bedrag. Marouan Azarkan (Excelsior), Achraf El Bouchataoui (RKC) en Christian Conteh (SV Sandhausen) zijn verhuurd. Tegenover de veertien vertrekkers staat de komst van zes spelers: rechtsback Marcus Holmgren Pedersen (voor 1 miljoen euro van Molde FK), verdediger Gernot Trauner (voor 1 miljoen euro van LASK Linz), middenvelder Fredrik Aursnes (voor 450.000 euro van Molde FK) en aanvaller Alireza Jahanbakhsh (voor 2 miljoen euro van Brighton) werden vastgelegd in Rotterdam. Doelman Ofir Marciano en middenvelder Guus Til worden dit seizoen gehuurd van Hibernian en Spartak Moskou.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alanyaspor vorig seizoen zevende

Alanyaspor werd vorig seizoen zevende in de Turkse Süper Lig en greep daarmee net naast een ticket voor Europees voetbal. De club uit het zuiden van Turkije heeft de eerste twee competitieduels al gespeeld. Er werd in de eerste speelronde met 0-1 gewonnen bij Istanbul Basaksehir, maar zaterdag was het gepromoveerde Altay met 1-4 te sterk.

Fer speelde in zijn eerste periode bij Feyenoord van 1999 tot 2011 voor de club, waarna hij voor 5,5 miljoen euro werd verkocht aan FC Twente. De elfvoudig international keerde in 2019 transfervrij terug in de Kuip na vijf seizoen in de Engelse competitie als speler van Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City.

Dit seizoen had Fer alleen basisplaatsen in de beide wedstrijd tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League, maar als centrale verdediger naast Marcos Senesi maakte hij toen geen sterke indruk. Inmiddels doet de Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner het al weken goed op die positie. Fer viel vervolgens nog kort in tegen FC Luzern (12 minuten), Elfsborg IF (15 minuten) en Willem II (6 minuten). Tegen Go Ahead Eagles bleef hij afgelopen zondag op de bank.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.