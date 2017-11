Feyenoord met Tapia en Larsson naar Manchester

Tapia kreeg rust van trainer Giovanni van Bronckhorst omdat hij toen pas net terug was van een wereldreis, die had geresulteerd in kwalificatie voor het WK met Peru.



De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, was vandaag weer van de partij bij de afsluitende training in De Kuip. Sam Larsson deed daar ook aan mee. De Zweedse aanvaller moest tegen VVV twintig minuten voor tijd van het veld, omdat hij last had gekregen van zijn kuit. Larsson was tot dat moment de gevaarlijkste speler bij Feyenoord.