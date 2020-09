Feyenoord over kritiek op te luide fans: ‘De vraag is of je deze vormen van emotie volledig kunt uitbannen’

Feyenoordfans hebben het zondagmiddag tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente niet altijd even nauw genomen met het schreeuw- en zangverbod. De Rotterdamse eredivisieclub erkent dat de fans zo nu en dan hoorbaar waren en gaat evalueren hoe het zo gekomen is.

De Kuip is weer open, maar de fans moeten in de strijd tegen het coronavirus onderling afstand houden en mogen niet schreeuwen. ,,Inderdaad is op momenten duidelijk hoorbaar geweest dat het publiek zich uitte, bijvoorbeeld door kortstondig een paar regels uit een clublied te zingen, door gejuich of juist door het uiten van ontevredenheid,’’ zegt woordvoerder Raymond Salomon. ,,Dit is bij deze wedstrijd niet anders geweest dan bij andere wedstrijden tijdens deze en ook de vorige speelronde. De vraag is of je deze vormen van emotie rond een wedstrijd volledig kunt uitbannen.’’

Feyenoord stelt een onderzoek in of, en zo ja hoe, het anders kan. ,,Eerst intern maar vervolgens ook met hen en met de lokale driehoek gaan we uiteraard de wedstrijd van vandaag evalueren, om te bezien of ondanks een maximale voorbereiding dingen in het vervolg toch nog anders zouden kunnen.” Het verwijt van critici op sociale media dat de club haar rol bij het tegengaan van het virus niet serieus neemt, werpt Salomon verre van zich. ,,Zo hebben we als enige Eredivisieclub een viroloog aangetrokken en heeft de club in de medische staf professor Casper van Eijck van hetzelfde Erasmus.’’

Volledig scherm Supporters tonen een vlag met een beeld van Dick Advocaat als generaal tijdens de Nederlandse Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord Rotterdam en FC Twente Enschede in de Kuip. © ANP

‘Roep alleen zachtjes hoera’-regel

Het overtreden van het schreeuw- en zangverbod kan nadelig uitpakken voor de supporters. Wie de aanvullende veiligheids- en/of hygiënevoorschriften van het RIVM overtreedt, riskeert een stadionverbod van drie maanden. Over nut en noodzaak van de ‘roep alleen zachtjes hoera’-regel lopen de meningen uiteen. Feyenoord gaat de komende weken rond thuiswedstrijden grootschalig onderzoek doen naar wat nu echt de kans op besmetting is in de buitenlucht van een stadion.

