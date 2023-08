Feyenoord pakt door en verlengt contract van gewilde topscorer Santiago Giménez

Wordt Willum Willumsson nog een keer speler van het jaar bij GA Eagles? ‘Lijkt erop dat ik blijf’

Willum Willumsson werd voor de zomervakantie door de lezers van de Stentor gekozen tot speler van het jaar bij Go Ahead Eagles. Het was een close call met aanvoerder Bas Kuipers, maar toch won de IJslander. De grote vraag is natuurlijk of hij voor titelprolongatie gaat.