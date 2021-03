Feyenoord sloeg enorme investering van Rotterdamse miljardair af

Het komt niet iedere dag voor dat het armlastige Feyenoord 50 miljoen euro krijgt aangeboden. Toch is dat wat er gebeurt als president-commissaris Toon van Bodegom eenmaal is gearriveerd, in mei vorig jaar. Plaats van bestemming is een luxueus appartement aan de Nieuwe Maas met uitzicht op de Erasmusbrug. Tegenover Van Bodegom zit een wat oudere man in een rolstoel, strak in het pak. Een man die af en toe een beetje lastig praat, maar zich scherp van geest toont. Zijn naam: Adrianus van Herk, ook wel ‘Aat’ genoemd. Met een geschat vermogen van 2 miljard is Aat verreweg de rijkste Rotterdammer.