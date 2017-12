Feyenoord sluit af met welverdiende zege op Napoli

Feyenoord maakte niet alleen een einde aan een reeks van acht nederlagen op het hoogste Europese podium, maar verdiende ook een overwinningspremie van 1,5 miljoen euro.



Piotr Zielinski had Napoli al vroeg op voorsprong gezet, maar Nicolai Jørgensen kopte in de 33ste minuut de gelijkmaker in. Feyenoord moest de slotfase met tien man uitspelen, nadat Tonny Vihena met twee keer geel van het veld was gestuurd. In de extra tijd bezorgde St. Juste de thuisploeg zowaar drie punten en een mooi afscheid van de Champions League. Napoli gaat als nummer drie van de groep door naar de Europa League.