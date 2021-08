Feyenoord verhuurt vleugelaanvaller Conteh aan Duitse tweedeklasser

Feyenoord kan in slaapver­wek­kend oefenduel uitgekleed ADO niet verslaan

1 augustus Het was een lange zit voor de supporters van Feyenoord, die vanmiddag waren afgekomen op het oefenduel met ADO Den Haag in de Kuip. Uiteindelijk zagen ze dat hun club in de 120 minuten durende ontmoeting met de eerstedivisionist niet verder kwam dan 1-1.