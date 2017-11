Feyenoord verliest wéér, maar telkens is er ‘dat goede gevoel’

Was het tegen Roda JC het enorme aantal doelpogingen dat de Rotterdammers afvuurden op keeper Hidde Jurjus dat voor een flauwe glimlach zorgde, in Charkov had de ploeg volop balbezit tegen Sjachtar Donetsk. Bovendien creëerden de Rotterdammers wederom voldoende kansen.

,,Ik stond op het veld en ik zeg eerlijk: ik had het gevoel dat er veel meer had ingezeten dan een 3-1 nederlaag’’, vond aanvoerder Karim El Ahmadi. ,,Tegen Manchester City waren we kansloos, tegen Napoli was dat gevoel er al een stuk minder. En natuurlijk: Sjachtar Donetsk heeft een geweldige ploeg, maar dat kansloze gevoel was er niet.’’

Dat had vooral te maken met Nicolai Jørgensen, die prima speelde, en met Steven Berghuis die zich eveneens liet zien in het Metalist Stadion, waar het in de tweede helft begon te sneeuwen. Maar toch was er op de zege van Sjachtar weinig af te dingen.

ADO

Feyenoord hoopt dat ADO Den Haag uit, zondagmiddag om 12.30 uur op het kunstgras van het Cars Jeans Stadion eindelijk weer eens een driepunter scoort. Want anders kan de ploeg wel blijven reppen over een goed gevoel, maar is daar al geruime tijd geen enkel tastbaar bewijs voor. De persoonlijke fouten zullen trainer Giovanni van Bronckhorst wel zorgen baren. Sofyan Amrabat trok in Charkov al snel het boetekleed aan. De verdediger leed net als tegen Ajax duur balverlies in een zone waar dergelijke fouten meteen worden afgestraft. In de Kuip tegen Ajax was Klaas-Jan Huntelaar de scherprechter, in Charkov was de Braziliaan Marlos de afmaker.