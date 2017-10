Feyenoord verrassend met Jørgensen en Nieuwkoop tegen Sjachtar

De Deense spits maakte zaterdag in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (0-0) als invaller zijn rentree na een aantal weken afwezigheid vanwege een hamstringblessure. Trainer Giovanni van Bronckhorst posteert Jørgensen tegen de kampioen van Oekraïne vanaf de aftrap in de ploeg.

Opvallend is de basisplaats van Bart Nieuwkoop. De rechtsback liep in de voorbereiding een hamstringblessure op en maakte dit seizoen nog geen minuten in de hoofdmacht. Toch staat hij bij de derde groepswedstrijd van Feyenoord in de Champions League in de basis. Sofyan Amrabat schuift door naar het middenveld. Jens Toornstra en Sam Larsson moeten op de bank plaatsnemen. Jørgensen krijgt vanaf de flanken steun van Steven Berghuis en Jean-Paul Boëtius.