Feyenoord vraagt Italiaanse overheid of er toch fans mee mogen naar Napels

De club Napoli ontving onlangs een delegatie van Feyenoord en de Rotterdamse politie, maar het besluit om uitfans te weren is genomen door de autoriteiten. Veel aanhangers van Feyenoord staan in de startblokken om de eerste uitwedstrijd in het miljoenenbal van Feyenoord bij te wonen. ,,We zijn zoals gebruikelijk op bezoek geweest bij onze tegenstander in Europa, maar de vraag of wij fans mogen meenemen stond dit keer centraal. Of er alsnog toestemming komt, is niet duidelijk’’, zegt een woordvoerder van Feyenoord. ,,Het standpunt leek eerst in beton gegoten en het gevoel is nu dat er iets meer speling lijkt te zijn. Maar daarmee zeg ik zeker niet dat er straks gewoon fans welkom zijn. Wij wachten op het besluit en omdat de wedstrijd nog deze maand zal worden gespeeld, zal dat ongetwijfeld snel komen.’’