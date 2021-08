Feyenoord walst over Elfsborg heen en heeft Conference League-ticket voor het oprapen

Feyenoord en IF Elfsborg staan volgende week donderdag in Zweden nog een keer tegen elkaar, maar na één duel is overduidelijk wie de groepsfase van de Conference League haalt. Feyenoord was heer en meester in de Kuip en won met 5-0.

door Mikos Gouka

In de rust was er een klaterend applaus en na afloop deed de aanhang van Feyenoord dat nog eens dunnetjes over. De Rotterdamse ploeg verwende de Kuip met een klinkende overwinning tegen de nummer vier van de Zweedse competitie. De terugwedstrijd donderdag in Boras zal een formaliteit zijn. IF Elfsborg is een maatje te klein voor dit Feyenoord.

De Conference League mag dan het derde toernooi in Europa zijn, het is voor de Rotterdammers iets om naar uit te kijken. In 2014/2015 overwinterde de club voor het laatst in Europa, destijds onder leiding van Fred Rutten. Die wilde Feyenoord een andere speelstijl aanleren, maar slaagde uiteindelijk niet in zijn missie. Arne Slot is met dezelfde intenties neergestreken in Rotterdam en de bij AZ weggestuurde trainer is al een heel eind op weg met zijn spelersgroep. Als de clubleiding Slot nog enkele ontbrekende bouwstenen geeft, vooral om de selectie noodzakelijkerwijs breder te maken, kan het ingezette proces nog meer versneld worden.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh © Pro Shots / Kay int Veen

Toen al duidelijk was dat Steven Berghuis niet meer zou terugkeren bij Feyenoord, maar de verkoopprijs nog een twistpunt was, had Slot opvolger Alireza Jahanbakhsh al lang en breed klaar staan achter coulissen. De international van Iran was voor een habbekrats, iets meer dan een miljoen euro, op te halen bij Brighton & Hove Albion, maar Feyenoord kon echt pas toeslaan op het moment dat het geld voor Berghuis binnen was.

Slot hoopte maar dat Jahanbakhsh niet op de valreep voor zijn neus zou worden weggekaapt, de clubleiding durfde het kleine bedrag voorfinancieren niet aan. De trainer van Feyenoord zei een dag voor de wedstrijd tegen IF Elfsborg dat hij nog graag een centrumspits en een buitenspeler aan zijn selectie zou willen toevoegen. In de Kuip is er nauwelijks geld, maar het bereiken van de groepsfase levert miljoenen op. Sowieso bijna drie miljoen euro als startpremie, terwijl de Rotterdamse club daarnaast nog eens kan rekenen op zo’n vijf miljoen extra al moeten alle kosten die worden gemaakt - onder meer premies aan de spelersgroep en de ongetwijfeld nieuwe boete voor het afsteken van vuurwerk voor de wedstrijd - daar nog wel vanaf worden getrokken.

Quote Feyenoord verpulver­de de Zweedse opponent. Met drie doelpunten in twaalf minuten werd IF Elfsborg omver gebeukt.

Financieel directeur Pieter Smorenburg zou het na de eerste ontmoeting wel moeten aandurven om alvast geld beschikbaar te stellen voor de extra aanvallers die Slot zo graag wil toevoegen aan zijn groep. Feyenoord moet volgende week nog naar Boras in Zweden voor de terugwedstrijd maar wie het krachtsverschil zag tussen de Rotterdammers en IF Elfsborg, weet genoeg. Feyenoord verpulverde de Zweedse opponent. Met drie doelpunten in twaalf minuten werd IF Elfsborg omver gebeukt. Luis Sinisterra kopte fraai de 1-0 achter keeper Tim Rönning. Vervolgens schoot Jahanbakhsh van dichtbij raak en niet veel later was het wederom Sinisterra die soepel toesloeg.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh en Luis Sinisterra hebben heel wat te vieren in de Kuip. © ANP

De aangever van de eerste twee treffers was Jens Toornstra. De aanvoerder weet dat Slot in de persoon van de Noor Fredrik Aursnes een veelbelovende verdedigende middenvelder heeft gekregen en dat hij dus voor de zoveelste keer in zijn loopbaan de concurrentiestrijd moet aangaan in de Kuip. Maar de Toornstra tegen Elfsborg, die lijkt nog wel even mee te kunnen.

Zoals heel Feyenoord zich wederom prima presenteerde. Kort na rust was er alweer iets te vieren. Sinisterra knikte wederom een hattrick achter zijn naam: 4-0. Bryan Linssen zorgde attent voor 5-0 en kort daarna verdween de gefrustreerde Frederik Holst met rood naar de kant. De enige keer dat IF Elfsborg nog echt over de helft kwam, incasseerde keeper Justin Bijlow rood omdat hij invaller Marokhy Ndione opving. Als het bij het te verwachten één duel schorsing blijft voor de keeper, zal Feyenoord er geen seconde wakker van liggen.

Volledig scherm Luis Sinisterra was met drie treffers de grote man aan de kant van Feyenoord. © Pro Shots / Kay int Veen

,,We staan met één been in de groepsfase”, was Jens Toornstra na de wedstrijd nog voorzichtig. ,,Als we volgende week weer zo spelen, dan geven we dit niet meer weg.”

