Feyenoord wint heenduel bij FC Luzern ruim door goals Til en Sinisterra

Conference LeagueFeyenoord en scoren, het was lang geen gelukkige combinatie in Europese uitduels. Daar is met Guus Til in elk geval voorlopig een einde aan gekomen. Dankzij zijn twee doelpunten tegen FC Luzern kunnen de Rotterdammers met vertrouwen toeleven naar de return van volgende week in de Kuip.

Door Dennis van Bergen



De nacht valt al bijna over Luzern als Guus Til nog maar eens een sprintje trekt naar de tribune met de Feyenoord-supporters. Even daarvoor, in de wedstrijd tegen FC Luzern, heeft hij al ruim tien kilometer afgelegd. Maar wat voor gewone stervelingen aanvoelt als een halve marathon is voor de middenvelder blijkbaar als een blokje om met de hond. Onvermoeibaar bedankt hij, met zijn twee doelpunten de absolute uitblinker aan Rotterdamse zijde, de binnengeglipte fans voor hun steun in de Swissporarena. En zij Til op hun beurt voor zijn -opnieuw- beslissende optreden.



Het begon een beetje op een complex te lijken voor Feyenoord, dat in de laatste zeven Europese uitduels er in zes niet wist te scoren. In die zin is het aantrekken van Til nu al een voltreffer gebleken. Vooral dankzij hem is de Rotterdamse club nu al nagenoeg zeker van de laatste voorronde van de Conference League. Een prettig ruggensteuntje voor Feyenoord in een tijd dat zoveel nog onzeker is. En voor Til ondubbelzinnig een bewijs dat hij op zijn plek is in De Kuip.

Til, geboren in Zambia maar met een naam zo gewoon als Wim Jansen, heeft namelijk alles om snel in de armen te worden gesloten door Het Legioen. Voor zover hij dat al niet is natuurlijk, na zijn eerdere drie goals tegen FC Drita. Ook tegen Luzern laat de middenvelder zien waarom coach Arne Slot hem per se naar Rotterdam wilde halen. In de Swissporarena is hij continu aanspeelbaar, vervult hij met zijn diepgang steevast een rol bij Feyenoord-aanvallen, en doet hij qua energie denken aan Dirk Kuyt in zijn beste jaren. Al is Til voetballend een stuk gepolijster dan de Katwijker.

Maar het belangrijkste: hij scoort. Tegen FC Luzern tweemaal. De eerste op aangeven van linksbuiten Luis Sinesterra, die daarmee eindelijk weer eens zijn aanvallende waarde toont. Kort voor rust rondt Til vervolgens een door doelman Vasic Vaso half gekeerd schot van Alireza Jahanbakhsh stiftend af.

Bij Feyenoord hebben ze het laatste weken steeds over bouwen. Een metafoor die wel vaker gebruikt wordt wanneer een trainer een nieuw tijdperk inluidt. Maar in het specifieke geval van de Rotterdamse club dekt de term nadrukkelijker de lading dan elders. Slot wil met zijn aanvallende manier van voetballen een cultuuromslag tot stand brengen. En van die missie wijkt de coach, even eigenwijs als zelfbewust, hoe dan ook niet af. Bouwen, zegt hij, heeft immers tijd nodig. En dan laat je je niet kennen wanneer tijdens dat proces her en der eens een net gemetseld muurtje sneuvelt.

Ook tegen FC Luzern gaat nog lang niet alles goed. Maar typerend voor de Slot-filosofie is het wel dat Feyenoord -met middenvelder Til geregeld bijna naast spits Bryan Linssen gepositioneerd- de regie in handen neemt en in de slotfase zelfs een derde maal scoort, via Sinisterra. En dat oogst lof, blijkt in Zwitserland. Veelzeggend is het klaterende applaus van de Rotterdamse fans, die weten dat na de 0-3 weinig meer kan gebeuren in De Kuip.

Voor een groot deel de verdienste dus van die jongen uit de Amsterdamse Bijlmer, Guus Til. Hij scoort deze avond een gouden medaille op de onderdelen efficiency, werklust en loopvermogen.

