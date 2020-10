Feyenoord zonder Fer en Bozenik naar Zagreb

Geertruida stapt als beoogde vervanger Fer met Feyenoord vliegtuig in naar Zagreb

20 oktober Feyenoord reist morgen met een eigen vliegtuig naar Kroatië om in de avonduren even te kunnen trainen in het Maksimir Stadion van Dinamo Zagreb. Zoals bekend reist de geblesseerde Leroy Fer niet mee naar Kroatië. De verdedigende middenvelder zal vermoedelijk door Lutsharel Geertruida worden vervangen. Voor Geertruida zal een belangrijke rol zijn weggelegd in samenwerking met de centrumverdedigers Uros Spajic en Marcos Senesi.