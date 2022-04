Feyenoordfan roept hulp Dessers in om vrij te krijgen: ‘Ik bel je baas wel, geen probleem!

Ravenhorst, voormalig voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder, schreef kort na de zege in Tsjechië op Slavia Praag (1-3) op Twitter een bericht aan Dessers. ‘Hallo meneer @CyrielDessers, Conference League geweldenaar. De vlucht voor Marseille is geboekt. Maar na Schruns, Pristina, Luzern, Borås, Berlijn, Praag, Marbella, Belgrado en weer Praag heb ik op werk nog wel wat uitleg nodig. Schrijf je mee met mijn verlofverzoek?’

Het antwoord van Dessers, die in Praag uitblonk met twee goals, kwam al binnen tien minuten. ‘Ik bel je baas wel, geen probleem!’ aldus de geboren Belg, die in tien wedstrijden in de Conference League acht doelpunten maakte. Op 28 april speelt Feyenoord in de Kuip tegen Marseille. Een week later volgt de return in Zuid-Frankrijk.