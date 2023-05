Feyenoordspelers worden fit in eigen ‘lab’: geen plaats meer voor Snickers of blikjes Cola

Podcast In het Wiel | ‘Schrijf Cavendish maar op voor het record van Merckx’

En dan deed hij het toch ‘gewoon’ in de allerlaatste etappe van de Giro d’Italia. Sprintlegende Mark Cavendish snelde met groots machtsvertoon naar de winst in Rome. De Brit stopt met wielrennen na dit jaar. Maar er staat nog één rekening open. Hij wil het record voor meeste zeges in de Tour de France op zijn naam schrijven. Nu deelt Cav dit record nog met Eddy Merckx. De mannen van podcast In Het Wiel denken dat het de Brit gaat lukken.