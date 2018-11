FIA legt Verstappen taakstraf op na duwen Ocon

Door Arjan Schouten



Een uur na de race moest Max Verstappen zich melden bij de stewards, die natuurlijk ook zijn uitbarsting hadden gezien tegenover Esteban Ocon. De Fransman reed hem als achterblijver van de baan, terwijl Verstappen de Braziliaanse GP leidde. Het kostte hem uiteindelijk deze en dus trok hij na zijn tweede plaats en de daaropvolgende podiumceremonie naar Ocon, die hij staand op de weegbrug tot drie keer toe een duw gaf in de borststreek. Bij de stewards legde Verstappen uit dat gehandeld had uit emotie. Dat het niet zijn intentie was om Ocon te slaan, maar dat hij uitgedaagd werd en dat hij vervolgens zijn zelfbeheersing verloor.

Enquete poll Is een straf voor Verstappen terecht? Ja, hij had zich moeten beheersen

Nee, zijn duw was volkomen terecht Is een straf voor Verstappen terecht? Ja, hij had zich moeten beheersen (35%)

Nee, zijn duw was volkomen terecht (65%)

De stewards toonden begrip, maar meenden toch dat een straf op z’n plaats is. Volgens de stewards is het namelijk de verplichting van een sportman dat hij zich als een rolmodel gedraagt. Verstappen heeft in die zin voor hun gefaald met zijn optreden na de race in het tonen van het nodige respect.

Verstappen moet binnen zes maanden twee dagen op komen draven voor een door de FIA nader te bepalen taakstraf. Denk hierbij vooral niet aan een maatschappelijke taakstraf zoals tuintjes schoffelen of helpen in een bejaardenhuis. De FIA hanteert doorgaans educatieve activiteiten in bijvoorbeeld de opstapklassen van de autosport of promotie-activiteiten in het kader van verkeersveiligheid.