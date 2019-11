‘FIA neemt brandstofleidingen van Ferrari in beslag’

Murray: Griekspoor verdiende de zege

17:04 Andy Murray erkende na afloop van zijn zwaarbevochten overwinning op Tallon Griekspoor (6-7, 6-4, 7-6) in de Davis Cup Finals dat hij ‘goed was weggekomen’. De voormalig nummer 1 van de wereld, tweevoudig winnaar van Wimbledon, sprak vol lof over de 23-jarige Nederlander.