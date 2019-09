FIA verbiedt Kviat om speciale helm te dragen bij thuisrace

De Rus van Toro Rosso vindt het besluit belachelijk. ,,Volgens de regels mag je blijkbaar maar één afwijkend helmdesign per seizoen gebruiken. Het is één grote grap”, zegt Kviat, die bij de GP van Italië (zijn tweede thuisland) al een afwijkend rood helmontwerp had.

De overwegend witte helm die Kviat in Sotsji wil dragen, mag hij daarom niet gebruiken. Zolang het ontwerp niet afwijkend is mag de coureur wel van helm wisselen gedurende het seizoen. Zo gebruikte Max Verstappen een gele helm in Oostenrijk en een oranje versie in België.