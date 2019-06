Fiets Hofstede (Jumbo-Visma) van ploegauto gestolen

Het is niet voor het eerst dat een fiets van een wielerploeg wordt gestolen. Soms gebeurt het in hotels, ook al staan ze in afgesloten ruimtes. Maassen: ,,Maar hier, op dit moment, verwacht je het niet. Ik denk dat hij keek hoe wij die andere fiets eraf haalden en toen wist hoe het moest.”

Maassen kan zich slechts één eerder voorval met een gejatte fiets herinneren. ,,In Luxemburg een tijd geleden. Toen kwam het op social media. Het zijn best opvallende fietsen, de dader besefte vervolgens kennelijk dat hij er weinig mee zou kunnen, toen stond die fiets een dag later ergens in het openbaar en kregen we ‘m weer terug.”