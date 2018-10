Fietscrosser Niek Kimmann uit Lutten is trots wereldbekerseizoen

Niek Kimmann geniet nog even na van zijn eindzege in de wereldbeker BMX. De 22-jarige fietscrosser uit Lutten koestert zijn overwinning in een stabiel seizoen, waar alleen het WK voor hem mislukte. ,,Nu eerst op vakantie’’, aldus Kimmann.

Het seizoen 2018 begon ijzersterk voor de in Lutten opgegroeide sportman, die inmiddels in Otterlo woont met zijn jongere broer Justin. Afgelopen weekend sloot hij het BMX-seizoen af met een zesde plek tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Argentijnse Santiago del Estero. Het was voldoende voor de eindoverwinning.

,,Fietscross blijft een onvoorspelbare sport’’, reageert Kimmann nog vanuit Argentinië. ,,Als je ziet dat de wereldkampioen en de laatste winnaar van het wereldbekerklassement niet de finale in de laatste race halen. Zo gek kan het dus lopen. Ik heb zelf in alle acht de wedstrijden de finale gehaald, daar ben ik echt wel trots op.’’

Je hebt een fantastisch seizoen achter de rug. Tevreden?

Kimmann, na even nadenken: ,,Ja, toch wel. Natuurlijk lag de focus op het WK in Azerbeidzjan dit jaar en dat is niet geworden wat ik er van had gehoopt. Ik voelde me zo goed, dacht dat ik om de medailles mee kon fietsen maar het liep totaal anders. Maar dit wereldbekerseizoen maakt dan wel alles goed.’’

Kimmann viel tijdens het WK in Bakoe uit met krampverschijnselen in de halve finale. ,,Ik werd daar door de buitenwacht als favoriet naar voren geschoven, maar in onze sport weet je het nooit’’, zei Kimmann destijds na het WK. ,,Houd drie WK en je krijgt in het BMX waarschijnlijk drie verschillende uitslagen. BMX is onvoorspelbaar.’’

Netflix