Fietsongeluk, depressie en slepende rugblessure... Niets kan BMX’ster Ruby Huisman (22) uit Hierden stoppen

De strijd is losgebarsten, de inzet is hoog. Bij de vrouwen mogen drie Nederlandse BMX’sters naar de Olympische Spelen in Tokio. De eerste twee plekken zijn vergeven aan Laura Smulders en Judy Baauw, het derde ticket staat nog open. Om dat felbegeerde startbewijs strijden liefst vier vrouwen. Huisman moet dit weekend concurrentes Merel Smulders, Merle van Benthem en Manon Veenstra voor blijven. De Hierdense geeft het eerlijk toe: ,,De druk is zenuwslopend, de spanning enorm. Ik kan wel toneelspelen dat het niet zo is, maar het is echt spannend.”