FIFA-baas Infantino op bezoek bij Franse president

Nederland­se hockeyers stellen voor eigen publiek opnieuw teleur

21:52 De Nederlandse hockeyers hebben voor eigen publiek opnieuw niet kunnen winnen in de Pro League. Het duel in Eindhoven tegen hekkensluiter Nieuw-Zeeland eindigde teleurstellend in 0-0. Vooral na de rust liet de ploeg van bondscoach Max Caldas een aantal grote kansen liggen. In de shoot-outs wist Oranje nog wel een bonuspuntje te pakken: 3-2.