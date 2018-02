FIFA houdt vertrouwen in veilig WK na rellen in Bilbao

Bouchard treft schikking met US Open om valpartij

23 februari De Canadese tennisster Eugenie Bouchard heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse tennisbond USTA, de organisator van de US Open. De 23-jarige Bouchard gleed tijdens de US Open van 2015 in een donkere kleedkamer uit over een natte vloer. Ze liep daarbij een hersenschudding op en moest zich afmelden voor haar partij in de vierde ronde van het Amerikaanse grandslamtoernooi.