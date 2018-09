'FIFA wil maximaal acht verhuurde spelers per club'

Bauke Mollema ziet nog kansen in strijd om bergtrui

19:27 Bauke Mollema acht zich zeker nog niet kansloos in de strijd om het bergklassement in de Ronde van Spanje. ,,Ik heb vandaag weer wat puntjes gesprokkeld, wat ook mijn doel was. Alleen behaalde Thomas de Gendt er wat meer en liep hij uit. Maar er komen nog mogelijkheden. Ik ga het zeker proberen.''