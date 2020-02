Finale in New York gaat tussen Edmund en Seppi

Video Lewis Hamilton maakt eerste rondje in nieuwe Mercedes-bolide

12:44 Lewis Hamilton heeft op Twitter de eerste beelden geplaatst waarin te zien is dat hij rijdt in de W11, de nieuwe bolide van Formule 1-team Mercedes. Gefilmd vanuit de cockpit is het uitzicht te zien dat de Britse zesvoudig wereldkampioen komend jaar weer vaak zal zien.