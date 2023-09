Finale US Open: wat weet jij van Novak Djokovic?

met video Klein wonder in MotoGP: wereldkam­pi­oen keert week nadat concurrent over zijn benen rijdt terug op circuit

Wereldkampioen Francesco Bagnaia (26) mag dit weekend gewoon aan de start verschijnen in de GP van San Marino. En dat is een mirakel, want vorige week reed een concurrent bij een crash nog over de benen van de Italiaan. ,,Enkele uren na het ongeval dacht ik al aan de volgende race.”