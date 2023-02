Financiële impuls voor TeamNL richting Olympische Spelen: NOC*NSF sluit miljoenendeal

Voor TeamNL staan volgend jaar de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs op het programma. Het partnership is een welkome opsteker. Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, willen de betrokken partijen niet zeggen. Wel zou het gaan om een substantieel bedrag; volgens ingewijden ruim 10 miljoen euro.

Vincent Kortbeek, de nieuwe technisch directeur van de Atletiekunie, beklaagde zich dinsdag nog over het uitblijven van extra financiële steun van NOC*NSF na de historische medailleoogst van de atleten op de vorige Spelen in Tokio. ,,Als we de programma’s willen uitvoeren op de manier die volgens ons nodig is om het succes vast te houden, dan moet er meer geld bijkomen”, zei Kortbeek. ,,Als dat niet gebeurt, vrees ik dat we op termijn moeten schrappen in de programma’s.”