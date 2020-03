Finishstreep ligt zestig meter te ver voor Tratnik, Bonifazio profiteert

Liverpool-icoon Owen: bespaar me deze 'Simeone-on­zin'

17:21 Michael Owen heeft zijn teleurstelling over het verlies van Liverpool niet onder stoelen of banken gestoken. De inmiddels 40 jaar oude Owen begon zijn loopbaan in 1996 bij de Reds, die woensdagavond na verlenging door Atlético Madrid werden uitgeschakeld in de Champions League.