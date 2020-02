Fitte Dumoulin arriveert ondanks corona op Tenerife : ‘Eiland gelukkig niet op slot’

Tom Dumoulin is vanmiddag op Tenerife gearriveerd om daar tweeënhalve week op hoogtestage te gaan op de Teide-vulkaan. De renner van Jumbo-Visma is volledig hersteld van de darmklachten die zijn voorbereiding hebben onderbroken.

Door Edwin Winkels



,,Ik heb de laatste weken eindelijk goed kunnen trainen en voel me sterk genoeg om op hoogtestage te gaan,” zei de Limburger bij aankomst tegen deze site.

Dumoulin had eigenlijk eerder deze maand met een groot deel van de ploeg naar Tenerife moeten gaan, maar parasieten in de darmen gooiden roet in het eten. Ook moest hij zijn debuut bij zijn nieuwe ploeg, in de Ronde van Valencia, schrappen.

Nu treft hij op de Teide alleen nog de andere twee klassementsrenners, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic. Die zijn er echter al twee weken en vertrekken maandag weer.

De aanwezigheid van vier met het coronavirus besmette toeristen op Tenerife heeft Dumoulin niet afgeschrikt. ,,Vroeg of laat zal dat virus ook in Nederland komen, en het is al dichtbij Maastricht”, zei hij. ,,Ik was alleen bang dat ik misschien niet meer weg zou kunnen als ze het eiland op slot zouden doen.”

Ronde van Catalonië

Na zijn hoogtestage zal de Limburger vermoedelijk in de Ronde van Catalonië zijn eerste koers van het jaar rijden, zijn eerste ook sinds de Dauphiné Libéré van juni vorig jaar. ,,Maar dat zullen we na deze stage beslissen.”

Over de gevolgen van de moeilijke seizoenstart voor zijn kansen in de Tour de France maakt Dumoulin zich geen zorgen. ,,De Tour is nog zo ver weg. Nu ben ik vooral blij dat ik hiermee kan beginnen, een hoogtestage is van groot belang.”