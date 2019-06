Flamengo strikt Rafinha, Spurs aast op Aké

De transferperiode is geopend. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Rafinha keert terug naar Brazilië

Rafinha keert terug naar zijn thuisland Brazilië, waar hij gaat spelen voor Flamengo. Het was al duidelijk dat Bayern München afscheid zou nemen van de 33-jarige verdediger, die net als Arjen Robben en Franck Ribéry een aflopend contract had.



Rafinha tekent een contract voor twee jaar in Rio de Janeiro. De Braziliaan speelde in het verleden voor Schalke 04 en kwam in 2011 over van Genoa. Hij won in 2013 met Bayern de Champions League, de Europese supercup, de Bundesliga, de beker en het WK voor clubteams. De competitie in Brazilië is net begonnen en Flamengo staat na acht wedstrijden op de vijfde plek.

Aston Villa legt El Ghazi vast

Aston Villa heeft Anwar El Ghazi definitief overgenomen van Lille. De oud-Ajacied speelde vorige maand een belangrijke rol in de beslissende 2-1 play-offzege op Derby County, waardoor de club uit Birmingham promoveerde naar de Premier League. El Ghazi tekende een contract tot en met de zomer van 2023. Lees hier meer!

Spurs wil Aké weglokken bij Bournemouth

Volledig scherm Nathan Aké. © Getty Images Tottenham Hotspur heeft een oogje op Oranje-international Nathan Aké. De finalist van de Champions League heeft volgens de Daily Mail een bod klaarliggen van 40 miljoen pond (bijna 45 miljoen euro) voor Bournemouth. De club van Maurizio Pochettino sorteert daarmee voor op een mogelijk vertrek van de Belg Toby Alderweireld, voor wie onder meer interesse is van Manchester United. Aké speelt zich 2016 voor Bournemouth. Aanvankelijk kwam de centrale verdediger op huurbasis naar Dean Court, maar Bournemouth nam Aké een jaar later voor iets meer dan twintig miljoen euro definitief over van Chelsea.

Duarte transfervrij naar Griekse club

Lerin Duarte zet zijn loopbaan voort bij Aris Thessaloniki. De 28-jarige middenvelder wilde bij Heracles zijn aflopende contract niet verlengen. Aris eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plek in de Griekse competitie en mag daarom komend seizoen in de voorronde van de Europa League uitkomen. Duarte kwam in twee periodes in totaal zes seizoenen voor Heracles uit. Daarvoor speelde hij voor Sparta, Ajax, Heerenveen en NAC.

Van de Beek als presentje voor Fonseca?

AS Roma hoopt op korte termijn Paulo Fonseca als nieuwe trainer vast te leggen. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is de clubleiding ook al bezig met versterking. Dé droomaankoop is Ajacied Donny van de Beek, maar de vraagprijs van 50 miljoen euro zou te gortig zijn voor Roma. Florentino Luis van Benfica geldt als alternatief, al speelt hij meer verdedigend dan Van de Beek.

Chelsea hoopt dankzij CAS markt op te kunnen

Chelsea zag deze week Eden Hazard voor minimaal 100 miljoen euro naar Real Madrid vertrekken. De Londense club mag op last van de FIFA geen spelers aantrekken. Daarom hoopt Chelsea dat het internationale sporttribunaal CAS het transferverbod ongedaan kan maken. De Engelsen hopen een vervanger voor Hazard aan te trekken. Volgens Engelse media ziet de club in David Neres een mogelijke vervanger. Ook Arsenal, Everton en Liverpool hebben echter interesse in de Ajacied, die vandaag bij Brazilië in de basis staat voor de oefeninterland tegen Honduras. Ook Leon Bailey van Bayer Leverkusen wordt veel genoemd. De 21-jarige international van Jamaica zou 90 miljoen euro moeten kosten.

Draxler wil bij PSG blijven

Tottenham Hotspur zou volgens The Sun 40 miljoen euro over hebben voor Julian Draxler. Ook Bayern München zou in de race zijn voor de Duitse aanvaller, maar Draxler liet aan Bild weten niet te willen vertrekken bij Paris Saint-Germain. Tottenham ziet Draxler als optie indien Christian Eriksen vertrekt. De ex-Ajacied staat in de belangstelling van onder meer Real Madrid.

Steijn weg bij VVV

Volledig scherm Maurice Steijn. © BSR Agency Maurice Steijn vertrekt bij VVV-Venlo. De trainer van de Limburgers gaat naar Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. Daar volgt hij de huidige trainer Henk ten Cate op. Onder meer PEC Zwolle had belangstelling in Steijn, maar de 45-jarige coach kiest voor een financieel interessant avontuur.



Al Wahda heeft het ook op sportief goed voor elkaar. Ze eindigden 3de in de competitie. Daarnaast mag de nieuwe club van Steijn zich melden voor de volgende ronde van de Aziatische versie van de Champions League. Ze overleefden namelijk de groepsfase. In die ronde spelen ze tegen het Saoedi-Arabische Al Nassr van Nordin Amrabat en oud-Venlonaar Ahmed Musa.

Sané zwijgt over Bayern

Volledig scherm Leroy Sané. © AFP Leroy Sané vertolkte opnieuw een hoofdrol in de nationale voetbalploeg van Duitsland, die met 2-0 won van Wit-Rusland in de EK-kwalificatiepoule waarin ook Oranje uitkomt. De 23-jarige international scoorde. Het was zijn vierde treffer in de afgelopen vijf interlands waarin hij uitkwam. Maar een toelichting op zijn sterke optreden bleef uit. Sané zweeg na afloop, waarschijnlijk in de wetenschap dat de vragen vooral zouden gaan over zijn toekomst. De middenvelder van Manchester City wordt veelvuldig gelinkt aan Bayern München. ,,Ik heb niets aan hem gemerkt. Ik geloof niet dat hij er last van heeft’', zei bondscoach Marcus Sorg, tijdelijk vervanger van Joachim Löw. Sané zweeg in de mixed zone. Teammanager Oliver Bierhoff had er begrip voor. ,,Het is ook best lastig als je voor de vijftigste keer dezelfde vraag krijgt en steeds weer moet antwoorden: ik kan er niks over zeggen.’’

Trainer Petrovic aan de slag in Bulgarije

Volledig scherm Zeljko Petrovic en Frenkie de Jong. © BSR Agency Zeljko Petrovic vervolgt zijn loopbaan in Bulgarije. Hij gaat aan de slag als trainer van Botev Plovdiv, dat uitkomt op het hoogste niveau. De 53-jarige Petrovic was het afgelopen seizoen werkzaam bij FC Utrecht, als assistent van Dick Advocaat. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij ADO Den Haag, waar hij in februari van 2017 werd ontslagen. Botev Plovdiv eindigde afgelopen seizoen als vierde in het reguliere seizoen. In de kampioenspoule werd de club zesde en daardoor liep de nieuwe ploeg van de Montenegrijn Europees voetbal mis.

Iredale op weg naar België

John Iredale, het 19-jarige Australische talent van sc Heerenveen, lijkt zijn carrière voort te zetten in België. Dat zegt de aanvaller tegen Australische media. Het was al bekend dat het contract van Iredale niet werd verlengd in het Abe Lenstra Stadion. De talentvolle spits brak in december een been. ,,Ik ben nu weer fit. We kijken nu in België voor een nieuwe club, maar heel Europa is verder prima. Mijn doel is een plekje te veroveren in het olympisch team van Graham Arnold.”