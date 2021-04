Flinke meevaller voor PSG: Mbappé inzetbaar tegen ManCity

,,Hij heeft een tik gekregen, maar we denken dat het niet ernstig is. Hij is er rustig onder, al heeft hij wel pijn”, zei trainer Mauricio Pochettino erover. Mbappé viel tegen Metz uit met een bovenbeenblessure.



PSG speelt eerst thuis in de halve finales van de Champions League. De return is op dinsdag 4 mei.