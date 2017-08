Flinke schaafwonden bij Bergsma

Karolina Pliskova wankelt als nummer één

19:51 Tennisster Karolina Pliskova heeft het in de halve finales van het toptoernooi in Cincinnati niet gered. De 25-jarige Tsjechische moest in twee sets haar meerdere erkennen in de Spaanse Garbiñe Muguruza, de nummer vier van de plaatsingslijst. De onttroonde titelhoudster stapte na nog geen tachtig minuten als verliezer de baan af: 6-3 6-2.