Floersch geopereerd aan nekwervel na zware crash

Belgische pers snoeihard: Een blamage, een vernede­ring, een drama

14:00 ,,Van de mat geveegd en vernederd door een Zwitsers team dat zichzelf in de arm moet knijpen om zeker te zijn dat het niet droomt‘’, ,,Zelden hebben de Rode Duivels minder ruggengraat getoond dan tegen Zwitserland.‘’ De Belgische pers is ongenadig hard na de 5-2 afstraffing van België tegen Zwitserland, al is er her en der ook ruimte voor mildheid: liever onderuit in de Nations League dan op een EK of WK.