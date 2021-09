Formule 1-baas bejubelt 100ste zege Hamilton: ‘Wie weet waar dit eindigt?’

Teruglezen liveblog Alcides krijgt opnieuw fikse draai om de oren, Robur et Velocitas maakt er zeven en Columbia wint in Twello

26 september Wat is er met Alcides aan de hand? Met onder meer een overtuigende overwinning op SDO was de competitiestart weliswaar nog veelbelovend, maar de ploeg uit Meppel verkeert inmiddels al een paar weken in mindere vorm. Vorige week werd er al met 0-3 verloren van HBS en zondagmiddag kreeg Alcides een fikse draai om de oren van De Zouaven. In de eerste klasse E beleefde Columbia een betere middag, terwijl Robur et Velocitas een show weggaf bij de start van het seizoen in de derde klasse D. Kortom, neem vooral even de tijd om het liveblog terug te lezen!