Formule 1-baas start nieuwe discussie over ‘reverse-grid’ om races spannender te maken

,,Wij geloven dat de race van gisteren heeft laten zien hoe spannend het kan zijn wanneer alle teams wat meer door elkaar rijden", vertelt Brawn in zijn column op de Formule 1-website. ,,En aangezien de wagens volgend jaar hetzelfde blijven, zouden we zo onze fans misschien wat vaker kunnen trakteren op zulk spektakel”, doelt de Engelsman op de ingrijpende veranderingen die we pas in 2022 zullen gaan zien.



Brawn is al langer voorstander van een reverse-grid, maar wat zou dat eigenlijk precies inhouden? Het idee is om op zaterdag in plaats van de kwalificatie in huidige vorm, een korte sprint race te houden. De twintig coureurs starten dan in omgekeerde volgorde van de stand in het wereldkampioenschap en de uitslag bepaalt de volgorde op de startgrid een dag later. De Formule 2 gebruikt elk raceweekend al een reverse-grid, maar dan in andere vorm. In de koningsklasse zouden - in ieder geval om te beginnen - een paar weekenden uitgezocht worden. Monza is een van de circuits waar dit dan het geval zou zijn, schrijft Brawn.