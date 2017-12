Formule 1: Definitief 21 races in 2018

Door Arjan Schouten



Waar Max Verstappen en co. dit jaar 20 Formule 1-races afwerkten, wachten er volgend jaar weer 21, net als in 2016. Toen het langste Formule 1-seizoen ooit. De World Motor Sport Council keurde vandaag bij een vergadering in Parijs de voorgestelde kalender met 21 WK-afspraken definitief goed. Gestart wordt op 25 maart in Melbourne en de laatste afspraak is precies acht maanden later wederom in Abu Dhabi (25 november).