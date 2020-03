Formule 1-directeur vertrouwt op mooi racejaar: ‘Misschien twee races in één weekend’

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, heeft in een uitgebreid interview met Sky Sports laten weten dat hij er vertrouwen in heeft dat het seizoen van de Formule 1 gewoon in zijn volledigheid kan plaatsvinden in 2020. Zo suggereert hij onder meer dat er races plaats kunnen vinden tijdens de gebruikelijke zomerstop in augustus.

Met de GP van Australië, Bahrein, Vietnam én China zijn de eerste vier races van het Formule 1-seizoen afgelast. Daarmee is de GP van Zandvoort de eerste op de kalender, gepland in het weekend van zondag 3 mei. De organisatie van de Dutch Grand Prix liet gisteren na een statement van de Formule 1 echter al weten dat ook het het doorgaan van die race hoogst onzeker is en dat er nauw overleg zal plaatsvinden. De Formule 1 stelde namelijk dat de start van het seizoen waarschijnlijk eind mei pas zal plaatsvinden.

Brawn denkt nog steeds dat de Formule 1-fans een geweldig raceseizoen te wachten staat in 2020. Hij stelt dat de races mogelijk in augustus ingehaald kunnen worden. Normaal gesproken ligt het raceseizoen dan vier weken lang stil. ,,Misschien nemen we nu voorlopig een pauze en grijpen we die kans aan om te zeggen dat we voorlopig geen races hebben en goed gaan kijken naar het verplaatsen van de races naar later in het jaar. Bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van de maand augustus. We geven ons daarmee meerdere weekenden waarin we kunnen racen. Daarmee zouden we naar mijn mening een zeer degelijke kalender kunnen bouwen voor de rest van het jaar.”

Brawn erkent dat het even wennen zal zijn: ,,Het zal anders aanvoelen dan anders, maar zo houden we het aantal races wel in stand. Het seizoen start op deze manier later, maar kan nog net zo vermakelijk worden als anders. Ik ben bijzonder optimistisch in het feit dat we een wereldkampioenschaap kunnen houden met zeventien à achttien races (er stonden dit seizoen 22 races op de planning, red.). Die moeten we zeker in kunnen passen, maar dat is ook afhankelijk van wanneer we met het seizoen kunnen starten. We hebben al gesproken over meerdere races in één weekend. Dat zouden we ook enkele weken achter elkaar kunnen doen.”

Er wordt door Brawn dan ook een beroep gedaan op de flexibiliteit van de teams: ,,Dat is wat we nu echt nodig hebben. We verkeren in zeer ongebruikelijke omstandigheden.”