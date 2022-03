Formule 1 en FIA: Grand Prix in Saoedi-Arabië is veilig

Tot diep in de nacht werd er gediscussieerd met alle coureurs en de teams, na de eerste trainingsdag waarop het Formule 1-circus in Djedda werd opgeschrikt door een raketaanval op een oliedepot . Sportleiding en teambazen waren al unaniem akkoord over doorgaan, zo bevestigde Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Sky Sports.

F1 in staat van alarm na aanval: rondetijden van Max Verstappen of Charles Leclerc doen er even niet toe

Er bleek echter grote verdeeldheid onder de coureurs, die ruim drie uur lang overleg voerden. Volgens de Formule 1 en de FIA is er een uitgebreide discussie geweest met alle stakeholders, de Saudische overheid en beveiligingsdiensten. Daarbij is de coureurs en teams uiteindelijk ‘volledige en gedetailleerdere zekerheid’ gegeven dat het evenement veilig is. Wel is afgesproken met alle partijen dat er gedurende dit evenement en in de toekomst een open dialoog mogelijk blijft.