Formule 1-grid voor 2019 is bekend: Albon tekent bij Toro Rosso

Albon reed dit seizoen in de Formule 2, waarin hij als derde eindigde, achter kampioen George Russell (volgend jaar Williams) en Lando Norris (volgend jaar McLaren).



Albon maakte in het verleden al deel uit van de opleiding van Red Bull, maar werd uiteindelijk niet goed genoeg bevonden.



,,Het is een geweldig gevoel om te weten dat ik volgend jaar in de Formule 1 rijd”, vertelt Albon, die onder een Thaise vlag racet. ,,Mijn racecarrière kende een paar hobbels. Zo werd ik in 2012 weggestuurd bij Red Bull en wist ik dat de weg naar de Formule 1 een stuk moeilijker werd. Ik heb hard gewerkt en ik moet Red Bull en Helmut Marko bedanken voor de tweede kans.”