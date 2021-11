Formule 1 houdt vast aan Barcelona, GP Zandvoort na succes Max Verstappen opnieuw in trek

De komende maanden wordt hard gewerkt om het ruim 4,6 kilometer lange circuit een upgrade te geven. Ook de faciliteiten langs de baan worden aangepast en verbeterd. De Grote Prijs van Spanje staat voor 22 mei 2022 op de kalender. Max Verstappen boekte in 2016 in Barcelona bij zijn debuut voor Red Bull op 18-jarige leeftijd zijn eerste overwinning in de Formule 1. Daarna zegevierde Lewis Hamilton vijf keer achter elkaar in Catalonië.

Vanwege financiële problemen dreigde de GP van Spanje de afgelopen jaren een paar keer te verdwijnen uit Barcelona. Begin januari werd het contract tussen de Formule 1 en het circuit weer met een jaar verlengd. Met de terugkeer van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in de Formule 1 en Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft Spanje dit seizoen twee coureurs in de koningsklasse. Het contract is nu met vijf jaar verlengd.

Ook de MotoGP blijft Barcelona trouw. Volgend jaar racen de motorcoureurs sowieso weer over het Circuit de Catalunya en tussen 2023 en 2026 komen ze minimaal twee keer naar Barcelona. Het is de bedoeling dat in die jaren ook andere circuits in Spanje en Portugal worden bezocht.

Volledig scherm Max Verstappen zegevierde dit jaar in Zandvoort. © Pro Shots / Kay int Veen

Weekendkaarten voor Grand Prix in Zandvoort uitverkocht

Voor de Grand Prix van Zandvoort in september volgend jaar zijn inmiddels alle weekendkaarten uitverkocht. De organisatie van de Dutch GP in de Formule 1 kreeg de voorbije weken meer aanvragen binnen dan dat er tickets beschikbaar zijn.

Een groot deel van de kaarten voor 2022 was al vergeven aan die fans die er dit jaar niet bij konden zijn. Vanwege de coronamaatregelen was de capaciteit op Zandvoort namelijk beperkt. Voor de overgebleven beschikbare plaatsen voor komend jaar konden mensen de voorbije weken tickets aanvragen. De vraag bleek groter dan het aanbod. In de week van 6 december krijgen de racefans te horen of hun tickets zijn toegewezen of niet.

Quote ,Zandvoort is denk ik een van de meest aantrekke­lij­ke grands prix op de kalender geworden Jan Lammers

,,Bijna 200.000 mensen hebben dit jaar de succesvolle terugkeer van de F1 naar Zandvoort in levenden lijve mee kunnen maken en miljoenen kijkers wereldwijd hebben van deze televisieshow genoten”, zegt Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP. ,,Zandvoort is denk ik een van de meest aantrekkelijke grands prix op de kalender geworden en we zijn dus meerdere keren overvraagd voor 2022.”

Verstappen won begin september de race in de Noord-Hollandse duinen, tot groot enthousiasme van de toeschouwers.

