Formule 1-legende Frank Williams op 79-jarige leeftijd overleden

Nadat hij een korte periode autocoureur en mecanicien was geweest richtte hij op het einde van de jaren 1960 het Formule 1-team Frank Williams Racing Cars op, dat aan de slag ging in de Formule 2 en de Formule 3 en vanaf 1969 in de Formule 1. In 1977 werd hij de teambaas, een functie die hij tot 2020 zou bekleden. In 2012 gaf hij het stokje over aan zijn dochter Claire voor de dagelijkse leiding, maar op papier bleef Frank de baas van het Britse raceteam.