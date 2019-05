Formule 1-legende Niki Lauda (70) overleden

,,In diepe rouw maken wij bekend dat onze geliefde Niki op maandag 20 mei in het bijzijn van zijn familie is ingeslapen. Zijn uitzonderlijke successen als sportman en zakenman zijn en blijven onvergetelijk’’, liet een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Laudamotion namens de familie weten.

Lauda was wegens nierproblemen opgenomen in een privékliniek in Zwitserland. De Oostenrijker revalideerde nog van een dubbele longtransplantatie, die hij vorig jaar augustus onderging. In januari van dit jaar belandde hij nog op de intensive care omdat hij tijdens zijn revalidatie griep kreeg. Hij had tijdens een vakantie op Ibiza een longinfectie opgelopen en kon amper nog ademhalen.

De Oostenrijker was een van de bazen van het Formule 1-team van Mercedes en was longpatiënt sinds zijn zware crash in 1976 op de Nürburgring tijdens de Grand Prix van Duitsland. Na de crash vatte zijn auto vlam en dreigde hij levend te verbranden. Hij kon op het nippertje gered worden. Zes weken later zat hij alweer achter het stuur tijdens een race.