Formule 1 lijdt 115 miljoen verlies door corona

Slotwed­strijd MotoGP in november in Portimão

16:50 De seizoensfinale van de MotoGP is dit jaar op het Autodromo Internacional do Algarve in Portimão. Die wedstrijd is maandag als vijftiende race van dit jaar toegevoegd. De slotrace in Portimão is in het weekend van 20 tot en met 22 november.