Formule 1 onthult voorlopige kalender: 21 Grands Prix in 2019

Ten opzichte van dit jaar zijn er een paar kleine wijzigingen. Zo wordt de Grand Prix van Singapore een week na Rusland verreden en zit Mexico in de week voor de Verenigde Staten. Ook is er geen triple header, waarin drie Grands Prix in drie weken verreden worden.



Lange tijd was onzeker of Japan en Duitsland nog op de kalender zouden staan, maar deze werden deze week toch nog bevestigd. De Grand Prix van Miami ontbreekt, omdat de organisatie op 2020 mikt.